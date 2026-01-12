PODCAST CANLI YAYIN
Kırıkkale'de tren kazası: Ölümden kaçış kamerada!

Kırıkkale'de tren kazası: Ölümden kaçış kamerada!

Kırıkkale’de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüs, Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treni çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kırıkkale'de tren, bariyeri kapalı hemzemin geçitte minibüse çarptı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sürücü son anda araçtan inerek kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'nin geçeceği tren yolundaki bariyeri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan L.T. (35) idaresindeki 71 M 0182 plakalı minibüs, rayda kaldı. Bu sırada hızla gelen tren, hemzemin geçitte kalan minibüse çarptı. Sürücü son anda araçtan inip, kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan L.T. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Bunlar da Var

Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Şampiyon Fenerbahçe kupayı böyle kaldırdı!
Şampiyon Fenerbahçe kupayı böyle kaldırdı!
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET
Jayden Oosterwolde'den ortalığı karıştıran sevinç!
Jayden Oosterwolde'den ortalığı karıştıran sevinç!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle