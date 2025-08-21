Mersin’de 16 yaşındaki kız sokak ortasında darbedildi: O anlar kamerada

SOKAKTA TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Olay, geçtiğimiz gün Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.O., aynı yaştaki E.A. tarafından tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Şüpheli, genç kızı saçından tutarak yerde sürükledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki bir vatandaş, yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şüpheli E.A.'nın D.O.'ya tekme ve yumruk attığı, saçından çekerek sürüklediği, bu sırada başka bir kızın da D.O.'ya tekme vurduğu görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan E.A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp edilen D.O.'nun ise olay sırasında çevredekiler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.