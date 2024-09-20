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Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü!
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Mersin Mut son dakika! Av tüfekli komşu kavgası: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 18:37

Mersin Mut'ta pekmez kaynatma tartışması cinayetle son buldu: 3 kişi av tüfeğiyle öldürüldü, katil jandarmaya teslim oldu.

Mersin'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, yolda geçmesine izin vermeyen komşuları Kemal Veli Akyaka (65), oğlu Durmuş Akyaka (35) ve gelini Ruhan Akyaka'yı (35) av tüfeğiyle öldürdü. Olay, pekmez kaynatma sırasında çıkan bir tartışmanın ardından meydana geldi.

Tartışma Pekmez Kaynatma Nedeniyle Başladı

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Tahir Kaya tarım aracıyla yoldan geçmek istedi. Ancak komşuları Kemal Veli Akyaka, tozun pekmeze karışabileceği gerekçesiyle Kaya'dan başka bir yoldan geçmesini istedi. Bu talep üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tahir Kaya Av Tüfeğiyle Geri Döndü

Tartışmanın büyümesi üzerine Tahir Kaya, evine gidip av tüfeğini aldı. Geri döndüğünde, Kemal Veli Akyaka, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş açtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, baba, oğul ve gelinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli Jandarmaya Teslim Oldu

Olayın ardından Tahir Kaya jandarma ekiplerine teslim oldu. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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