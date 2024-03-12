Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakasının yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı.



