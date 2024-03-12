SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 22:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 22:58

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, kendini seyir halindeki trenin altına atarak yaşamına son verdi.

Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakasının yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı.


SIRADAKİ VİDEO
Bakırköy’de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
12.03.2024Salı
Ankara’da kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti: İşte o anlar…
11.03.2024Pazartesi
Bakırköy’de feci kaza: Tır otomobilin üzerine devrildi 4 kişi hayatını kaybetti
11.03.2024Pazartesi
Vicdansızlığın böylesi! Filistinliler için toplanan yardım parasını çaldı
11.03.2024Pazartesi
Tuzla’da boya fabrikasında yangın! A Haber ekibi olay yerinden son durumu aktardı
11.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ’’Eylem Tok ve oğlunun ABD’den iadesi için süreç işliyor’’ 03:52
Adalet Bakanı: ''Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iadesi için süreç işliyor''
12.03.2024Salı
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Dönemin CHP’li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber’e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı 07:16
Dönemin CHP'li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı
12.03.2024Salı
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 01:30
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
12.03.2024Salı
Bakırköy’de meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 01:19
İşte 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri
12.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA