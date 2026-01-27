Mardin’de iki motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 ağır yaralı | VİDEO

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıMardin’de iki motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 ağır yaralı | VİDEOMardin’de iki motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada: 3 ağır yaralı | VİDEOGiriş Tarihi: 27 Ocak 2026 11:40 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.Bunlar da Var 03:41Ataşehir’de korkutan patlama! 26.01.2026Pazartesi 00:33Şişli'de kesik baş cinayeti: Canilerin cesetle sokakta yürüyüşü kamerada! 26.01.2026Pazartesi 00:30Kesik baş cinayeti... Öldürülen kadının son görüntüsü! 26.01.2026Pazartesi 00:16Edremit'te feci kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı 26.01.2026PazartesiCANLI YAYIN