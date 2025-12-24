PODCAST CANLI YAYIN
Manisa’da torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, torunu B.K.G. (16), tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABAANNEYE BIÇAKLI SALDIRI

Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulunduğu sırada babaannesi Nazen Gümüş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G., babaannesini kulak arkası ve boynundan bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nazen Gümüş, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

ZİYARET İÇİN GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyaret için geldiği, şüpheli torun B.K.G.'nin ise Mersin'de yaşadığı ve ziyarette bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.

