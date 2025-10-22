Maltepe’de dehşet kamerada: Tartıştığı kişiyi arabayla ezdi! 1 ölü

TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. (27) ile Baran İren (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobilini Baran İren'in üzerine sürdü.

3 METRE SÜRÜKLENEREK KALDIRIMA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle İren yaklaşık 3 metre sürüklendi ve kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Baran İren, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ KAÇTI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü Batuhan E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada Baran İren'in araca doğru yaklaştığı, sürücünün de aracını üzerine sürerek çarptığı anlar yer aldı. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.