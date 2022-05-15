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Maltepe’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
15.05.2022 13:46

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Maltepe’de 5 katlı apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Apartmandan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, Maltepe İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında yapılan tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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