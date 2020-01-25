Maltepe sahilde 6 tekne alev alev yandı! 25.01.2020 08:46

Son dakika haberine göre Kartal sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kartal'da Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan ve diğer teknelere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki 5 tekneye daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan teknelerden zaman zaman patlama sesi de duyuluyor.