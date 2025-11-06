Malatya’da sosyal medya fenomeni iş yerinde sopalı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

İŞ YERİNDE SOPALI SALDIRI KAMERADA

Malatya'da kukla sanatçısı ve sosyal medya fenomeni Adem Ocaktan, gece gösteri hazırlığı yapmak üzere oğlu ve kardeşiyle geldiği iş yerinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ile kayınbabası ve kayını tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GECE YARISI BAŞLAYAN ARBEDE

Ocaktan'ın anlattığına göre olay 1 Kasım gecesi saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinin ışıklarının yanık olduğunu fark eden Ocaktan içeri girerek malzemeleri aramaya başladı. Bir süre sonra iş yerine gelen ve sivil araçla alanda duran şahısların kayınbabası kayını ve eşi olduğu anlaşıldı. Aralarında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede itiş kakışa dönüşerek sopaların kullanılmasına kadar gitti.

AİLE FERTLERİ SOPALARLA DARP EDİLDİ

Ocaktan, kardeşi ve 13 yaşındaki oğlunun sopalarla darp edildiğini söyledi. Kardeşinin başına aldığı darbeler nedeniyle 17 dikiş atıldığı ve kaburga kırığı ile iç organ yaralanmaları bulunduğu belirtildi. Ocaktan'ın ifadesine göre oğlu defalarca değnek darbeleri aldı ve olay sonucunda psikolojisi bozuldu. Ocaktan ise kalça ve gözünde darbe olduğunu, raporlarla bu yaralanmaların tespit edildiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLERDE ŞİDDET ANLARI VE KAÇIŞ

İş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde taraflar arasında arbede, sopayla darp ve bazı kişilerin yere yığılma anları yer alıyor. Görüntülerde ayrıca saldırganların, olay yerinden bazı malzemeleri alarak ayrıldığı ve araçla uzaklaştığı görüntülere yansıyor.

ŞİKAYETÇİ VE YAKALANMA TALEBİ

Ocaktan, şikayetçi olduğunu ve saldırganların yakalanmasını istediğini söyledi. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı, polis ve savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA VE ADLİ SÜREÇ

Olayla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar ile adli ve adli tıp süreçleri takip ediliyor. Yaralananların sağlık durumuyla ilgili detaylar ve soruşturmanın seyri yetkili birimlerin açıklamasıyla netleşecek.

