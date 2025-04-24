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Malatya’da dürümcü ile inşaat işçileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Malatya’da dürümcü ile inşaat işçileri arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 01:18:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 01:20:29

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bir dürümcüde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde, saat 23.00 sıralarında Yeni Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüde , yemek için gelen inşaat işçileri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü .

Kavga sırasında bir işçi, aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı . İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak zanlının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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