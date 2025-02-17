Malatya’da 6’ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 01:14 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 01:16

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın 6'ncı katından düşen 41 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay, 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nakkaş Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan 41 yaşındaki C.Ö.K., balkondan bir alttaki katın sundurmasına, oradan ise apartmanın bahçesine düştü. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan C.Ö.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren C.Ö.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.