Mahallede silahlı–sopalı meydan kavgası: İşte o anlar!

Konya'da bir iş yerine gelen çoğu çocuk yaştakilerden oluşan grubun, iş yeri sahibi iki kardeş ile sopa, kürek ve tüfekle meydan savaşını andıran kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞLER KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN BIÇAKLANDI

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 14 Eylül'de parkta kavga eden çocukları ayırmak isteyen Ferhat (21) ve Sami Karaman (24), tartışmanın büyümesiyle olayın tarafı oldu. Kavga eden çocuklardan M.Ö.Y.'nin durumu babasına anlatması üzerine baba, çocukları ve bazı kişilerle birlikte kardeşlerin sanayideki iş yerine geldi.

BIÇAK, SOPA VE KÜREKLE SALDIRDILAR

İş yerine gelen grup, Karaman kardeşlere bıçak, sopa ve kürekle saldırdı. Kardeşler bacaklarından bıçaklanıp darbedildi. Bu sırada Ç.B. adlı bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açarak kardeşleri tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

5'İ ÇOCUK 8 ŞÜPHELİ SERBEST

Yaralı iki kardeş şikâyetçi olurken, polis 5'i yaşı küçük toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyede serbest bırakıldı. Dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.

