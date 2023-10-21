Başakşehir'deki Şahintepe'de bulunan bir lisenin çıkışında, iki kız grubu arasında yaşanan gergin anlar gözleri ve kameraları çevreledi. İddiaya göre, kızlar arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

Görüntülerde, kızların birbirlerine saçlarını kaparak saldırdığı ve çevrelerindeki arkadaşlarının ise müdahale etmek yerine kavgayı kaydetmeye odaklandığı görülüyor. Olay yerinde toplanan izleyiciler, cep telefonlarıyla olayın tüm detaylarını kayda aldılar.

Görüntülerde ayrıca, kız gruplarının kavga sırasında bir çember oluşturarak olayı izlediği dikkat çekiyor.