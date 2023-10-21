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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 10:42 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 11:22

Liseli kız kavgası izle: Başakşehir'de okul çıkışı iki kız grubu kavga etti, arkadaşları izledi! (Videolu haber)

Başakşehir Şahintepe’de bulunan bir lise çıkışında meydana gelen olayda, iki kız grubu arasındaki erkek arkadaş tartışması kavgaya dönüştü. Kızlar birbirine saç başa girerken diğer arkadaşları onları ayırmak yerine izleyerek video çekti. Çekilen videolarda kızların birbirlerini saçlarından sürüklediği görülürken öte yandan arkadaşlarının da bir çember oluşturarak izlediği görüldü.

Başakşehir'deki Şahintepe'de bulunan bir lisenin çıkışında, iki kız grubu arasında yaşanan gergin anlar gözleri ve kameraları çevreledi. İddiaya göre, kızlar arasında erkek arkadaş meselesi yüzünden başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü.

Görüntülerde, kızların birbirlerine saçlarını kaparak saldırdığı ve çevrelerindeki arkadaşlarının ise müdahale etmek yerine kavgayı kaydetmeye odaklandığı görülüyor. Olay yerinde toplanan izleyiciler, cep telefonlarıyla olayın tüm detaylarını kayda aldılar.

Görüntülerde ayrıca, kız gruplarının kavga sırasında bir çember oluşturarak olayı izlediği dikkat çekiyor.

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