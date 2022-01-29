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Kutsal Hazar Eymen Kara'yı ezerek öldüren haladan şok ifade: Şaka yapıyor sandım

Kutsal Hazar Eymen Kara'yı ezerek öldüren haladan şok ifade: Şaka yapıyor sandım
29.01.2022 17:06

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İzmir'deki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğenini fark edemeyerek cip ile ezen ve ölümüne sebebiyet veren hala ilk ifadesinde, "Aracın aynasından baktığımda Eymen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm" dedi. Eymen'in babası Adem Kara ise ablası Z.A.'nın duygu sömürüsü yaptığını savunarak, "Z.A. savunma yaparken tamamen duygu sömürüsü yapmaktadır. Çocuklar karne aldığında ben çocuğumun toprağına sarıldım. O ise kahkahalar atıyordu. Ölümden sonra, olaydan sonra Türkiye'yi dolaştı. Eymen, Z.A.'nın yanında kalmıyordu. Havuza girmek için o gün yanındaydı. Z.A.'nın aracını tamir ettirdim ve kendisine teslim ettim. Araçta arıza yoktu." dedi.

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