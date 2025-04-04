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Kütahya’da tır devrildi: Baba yaralandı oğlu öldü!
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Kütahya'da tır devrildi: Baba yaralandı oğlu öldü!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 23:48

Kütahya'nın Gediz ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen tırın altında kalan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı. N.K. idaresindeki 31 APJ 75 plakalı tır, Gediz - Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle karşı şeride geçerek, Ramazan Şakir Yılmaz'ın (21) kullandığı 43 UZ 557 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın altında kalan otomobil sürücüsü Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan baba İbrahim Yılmaz (50) ise sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü N.K, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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