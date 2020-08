Kurban eti en güzel nasıl pişer? Kurban eti nasıl doğranmalı? İşte doğru et pişirme ve kesme teknikleri

02.08.2020 10:46

Kurban Bayramı'nda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de kurban etlerinin nasıl pişirilmesi gerektiği sorusu oldu. Lezzetli kavurmalar yemek ve et yemekleri yapmak isteyen vatandaşlar "Et en güzel nasıl pişer? Et nasıl doğranmalı? Kavurma nasıl yapılır?" gibi soruları soruyor. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı. Şef Rüzgar Sünbül, A Haber’de et kesme tekniklerini ve doğru et pişirme tekniklerini anlattı.

Kurban bayramında en çok merak edilen sorular arasında doğru et nasıl pişirilir sorusu geliyor. Peki et en güzel nasıl pişer? Et nasıl doğranmalı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, canlı yayında aktardı. Şef Rüzgar Sünbül, A Haber'de et kesme tekniklerini ve doğru et pişirme tekniklerini anlattı.