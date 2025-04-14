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Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu
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Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 14.04.2025 01:04:40 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 01:08:47

Fatih Mahallesi’nde boş bir arsada bulunan çürümüş erkek cesedi, ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boş bir arsada çürümüş halde bir erkek cesedi bulundu. İddiaya göre, arazide yürüyen gençler tarafından fark edilen hareketsiz insan bedeni, polis ve olay yeri inceleme ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, cesedin uzun zamandır orada olduğu ve yaklaşık 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Kimliğini belirleyecek herhangi bir belge bulunamayan ceset, incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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