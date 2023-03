Küçükçekmece'de barışma teklifini reddeden eski sevgilisinin üzerine kezzap attı

Küçükçekmece'de Can K., barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Yağmur T.'ye doğrulttuğu silah tutukluk yapınca, yanında getirdiği kezzabı üzerine atarak kaçtı. Yağmur T. hastaneye götürülürken, Can K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.