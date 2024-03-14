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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 18:18

Konya’daki kazada şehit olan Uzman Çavuş Güven’in evine Türk bayrağı asıldı!

Konya’da yaşanan uçak kazasında şehit düşen Uzman Çavuş Ercan Güven’in ailesine acı haber verilirken, şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.

ŞEHİDİN AİLESİNE HABER VERİLDİ

Yaşanan kazada şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in ailesinin yaşadığı Aydın'ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde yaşayan ailesine sağlık ve askeri personel eşliğinde acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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