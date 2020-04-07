Konya'da Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise akılalmaz hakaret: Senin ederin kaç para? 07.04.2020 14:08

Konya’da trafik polislerinin 31 Mart’ta yaptığı yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden kişi hakaretler savurdu. Durdurulduğu için polislerle tartışmaya başlayan şahıs, "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" ifadelerini kullandı. Skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Konya'da trafik polislerinin 31 Mart'ta yaptığı yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden kişi hakaretler savurdu. Durdurulduğu için polislerle tartışmaya başlayan şahıs, "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" ifadelerini kullandı. Skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti, sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

"YARBAYIM BEN YARBAY"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan şahıs, polis memuruna hitaben "Komiserlere dahi askerlik yaptırdım." dedi.

Emniyet mensubunun "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabı üzerine "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye." dedi.

"MAAŞIN KAÇ PARA EDERİN KAÇ PARA"

Polis memurunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine de bir amir gibi "Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay." dedi.

Polis memuruyla tartışmaya devam eden şahıs, bu kez daha inanılmaz bir söz sarf etti ve "Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" dedi.