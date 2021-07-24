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Konya’da acı olay! Kıyma çekmek isteyen yaşlı adam elektrik akımına kapılarak öldü

Konya’da acı olay! Kıyma çekmek isteyen yaşlı adam elektrik akımına kapılarak öldü
24.07.2021 20:20
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Konya’da acı olay! Et makinasıyla et çekmek isteyen yaşlı adam elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Eşi de kurtarmak isterken akıma kapıldı.


Mustafa Küçükgök (71) Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak'ta et çekmek için et kıyma makinasini kurmak istediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Akıma kapıldığını fark ederek eşini kurtarmaya çalışan Hatice Küçükgök, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mustafa Küçükgök ve eşi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Küçükgök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini kurtarırken elektrik çarpan Hatice Küçükgök'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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