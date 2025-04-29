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Konya Seydişehir’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Konya Seydişehir’de trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 22:31:05

Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi Metehan Caddesi'nde , akşam saatlerinde, 42 VL 528 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin I., 42 DFT 32 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Ö. ile çarpıştı.

Kaza sonrası, sürücü Hüseyin I. ile aynı araçta bulunan Makbule I. ve 3 yaşındaki Y.A.I. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı . Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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