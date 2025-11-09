Konya Karapınar'da feci kaza: Otomobil takla attı! 1 ölü 1 yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak hurdaya döndü.

KONTROLDEN ÇIKTI TAKLA ATTI

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya istikametine giden Gökhan Bişkin (36) yönetimindeki 68 AEV 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Bişkin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gökhan Bişkin'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, yaralı S.K. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR OLAN YOLCU KONYA'YA SEVK EDİLDİ

Buradaki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu öğrenilen S.K., Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Gökhan Bişkin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.