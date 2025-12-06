Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Şam’da

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davet üzerine gerçekleştirdiği Şam ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, beraberinde Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile Şam'da görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Bayraktaroğlu'nun temaslarının ardından Türkiye–Suriye ortak harekât merkezinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu'nun resmi davet kapsamında Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlunu ve Askeri Ataşeliği de ziyaret ettiği, ayrıca Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulunduğu kaydedildi.