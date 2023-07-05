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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
05.07.2023 16:15

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yılan ıhbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerince binanın bodrum katındaki odunların arasında yapılan incelemede yılana rastlanmadı. Olay, Serdar Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katındaki odunlukların arasında yılan görüldüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri odunlukta ve binanı çevresinde inceleme yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yılana rastlanmadı. İtfaiye ekipleri, panik yaşayan vatandaşlara yılanın tekrar görülmesi durumunda ivedilikle ihbar edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

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