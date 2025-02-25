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Adana’da sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüsü cinayetle sonuçlandı: O anlar kamerada
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Adana'da sosyal medyaya yansıyan dayak görüntüsü cinayetle sonuçlandı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 19:33 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 19:33

Adana'nın Kozan ilçesinde, darbedilen bir kişinin videosunu çekip sosyal medyaya atan Orhan Akçasu, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce cinayete kurban giden şahsın, darbedilen bir kişinin videosunu çekip sosyal medyaya attığı için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Şubat'ta Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu (23) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük K.Ş.'nin dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi.

İddiaya göre, bir evde küçük yaşlardaki kişi, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.'nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

Öte yandan küçük çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti. Çocuğun darbedildikten sonra ayağından vurulduğu öğrenildi. Polisin cinayetle ilgili gözaltına aldığı 6 kişi adliyeye sevk edildi. Ayrıca polis, çocuğun darbedilmesiyle ilgili de 3 kişiyi gözaltına aldı. Çocuğun darbedilmesiyle ilgili şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 1'i adliyeye sevk edildi.

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