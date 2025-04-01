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Kocaeli’nde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Kocaeli'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 22:53 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 22:53

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Akbal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerle tartışan Kadir Ç. (28) boynundan bıçaklandı. Kadir Ç., kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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