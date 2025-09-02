Kocaeli’de otobüs şoförü Heimlich manevrasıyla 3 yaşındaki çocuğu kurtardı

Kocaeli'de belediye otobüsünde boğazına cips kaçan 3 yaşındaki çocuğu, otobüs şoförünün Heimlich manevrası hayata döndürdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş'ye ait, Gebze-Dilovası hattında çalışan otobüs, Gebze istikametinde ilerlerken bir anda yolcuların çığlıkları yükseldi. Şoför Ferdi Karabacak, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Çocuğun nefes alamadığını gören Karabacak, Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan cipsi çıkardı. Küçük çocuğun kurtarılması araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, "Hay Allah senden razı olsun. Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.