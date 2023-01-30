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Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
30.01.2023 20:40 - Son Güncelleme: 30.01.2023 20:41

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Tanyeli Sokakta bulunan dairedeki evinde tek başına yaşayan Samet Ertuğ’dan (55), akrabaları haber alamadı. Defalarca Ertuğ’u arayan ve kapısını çalan akrabaları en sonunda çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingircinin kapıyı açmasıyla eve giren akrabaları, Ertuğ’u yerde hareketsizce yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Samet Ertuğ’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ertuğ’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olay ile alakalı inceleme başlattı.

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