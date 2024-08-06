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Kocaeli'de denizde bir erkek cesedi bulundu
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:42

Kocaeli'de denizde bir erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:42   |   Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024, 11:42

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sanayi Mahallesi'nde denizde hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Sahil Mahallesi Park İçi Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bisiklet süren vatandaş, denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait olduğu belirlendi.


Kayış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


Olay yeri inceleme polisi ise bölgede incelemeler yaptı.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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