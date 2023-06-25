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Kepçe operatörü su kanalına düşen sığırı böyle kurtardı

Kepçe operatörü su kanalına düşen sığırı böyle kurtardı
25.06.2023 18:57

OTOMATİK OYNAT

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Iğdır'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın kepçeci tarafından kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşam Videoları
Iğdır'da günlerdir etkili olan yağışlar şehirdeki birçok su kanalını da doldurdu. Merkeze bağlı Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü. Hayvanlardan biri vatandaşlar tarafından ipler ile kurtarılırken bir hayvan ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi. Kanalının yakınında çalışan bir iş makinesinin operatörü hayvanı kurtarmak için can kurtarıcı bir hareket yaptı. Operatör, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi. Operatör, hayvan yaklaştığı gibi hayvanı kepçeye alarak yaralamadan kapıldığı akıntıda hızla aktığı esnada yakalayıp kenara çıkardı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken kepçecinin hareketi büyük alkış topladı.
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