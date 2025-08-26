Kendini odaya kapatan adamı özel harekat operasyonla çıkardı

ODAYA KİLİTLENİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Sazova Mahallesi Anar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle bilinmeyen bir nedenle kavga eden S.Ö. isimli şahıs, kavganın ardından evin içerisindeki bir odaya kendini kilitledi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER SAATLERCE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarına rağmen S.Ö. saatlerce odadan çıkmadı. Annesinin de sözlerine kulak vermeyen şahıs için bölgeye özel harekat timi çağrıldı. Kendisine zarar vermeden önce zor kullanılarak odadan çıkarılan S.Ö., sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

"ANNECİM NİYE POLİSİ ARIYORSUNUZ?"

Ambulansta müdahale edilen S.Ö., annesine seslenerek, "Annecim, size bir şeyim yok, niye polisi arıyorsunuz? Allah aşkına ne yaptım ben size?" dedi. Zaman zaman öfkelenen şahıs, polis ekiplerince sakinleştirildi. Kafasında küçük bir kanama bulunan S.Ö., yapılan pansumanın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay sırasında mahalle sakinleri gelişmeleri endişeyle izlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.