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Kendini doğalgaz borusuna asan genci vatandaşlar kurtardı
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Kendini doğalgaz borusuna asan genci vatandaşlar kurtardı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 15:53

Samsun'da bir binanın girişinde kendini doğalgaz borusuna asan genci vatandaşlar kurtardı.

Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Mescizade Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek alma bahanesiyle evden çıkan 24 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ö.M.S., bina girişinde kendisini iple doğalgaz borusuna astı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek genci ipten aldı. Bıçakla ipi keserek genci kurtardı. 112'ye yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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