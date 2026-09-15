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Altay 2-4 Söke 1970 Spor ZTK ÖZET
Altay 2-4 Söke 1970 Spor ZTK ÖZET
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 22:59
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçında Söke 1970 Spor, deplasmanda Altay'ı 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. İşte maçın özeti...
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