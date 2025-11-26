PODCAST CANLI YAYIN
Kaza sonrası alkollü sürücü: “Çirkin çıkmışım” dedi

Kaza sonrası alkollü sürücü: “Çirkin çıkmışım” dedi

Karaman’da elektrikli bisiklet sürücüsü yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan bisiklet sürücüsü, alkol ölçme cihazda fotoğrafını görünce ‘çirkin çıkmışım’ dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücüye çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesildi.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. (24) kullandığı elektrikli bisikletle yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran E.H.K. idaresindeki 70 DS 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobilin arka lastiği patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden R.Ş., daha sonra polis tarafından alkol muayenesinden geçirildi.

"Çok çirkin çıkmışım"

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken R.Ş. polisin yaptığı alkol muayenesinde 3.79 promil alkollü çıktı. Alkol ölçüm cihazında çekilen fotoğrafını beğenmeyen sürücü polis memuruna, "Çok çirkin çıkmışım ya" dedi. Çeşitli maddelerden 27 bin 944 lira para ceza kesilen R.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, elektrikli bisikleti de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazada arka lastiği patlayan otomobilin sürücüsü ise "Kaza güm geldi, sonra bum, bum oldu. Yayaya yol vermek için durduk. Arkadan geldi ve bizim araca çarptı sonra çocuğu önümüzde gördük. Lastiği yardı keşke patlasa daha iyiydi" diyerek gazeteciye dert yandı.

Bunlar da Var

Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı
Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı
Kağıthane'deki kadın cinayeti: Eski eşiyle taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Kağıthane'deki kadın cinayeti: Eski eşiyle taksiye bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı
Tuzla'da yat üretim tesisinde korkutan yangın
Tuzla'da yat üretim tesisinde korkutan yangın
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle