Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu, 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütünü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 kişinin illegal kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti. Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ele geçirirken dijital materyallere ise el koydu. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.