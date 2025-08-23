Kayseri’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde prostat kanseri tedavisi gören 68 yaşındaki S.C., eşi tarafından yatağında ölü bulundu.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prostat kanseri hastası 68 yaşındaki S.C., eşi tarafından yatağında ölü bulundu.
EŞİ MARKET DÖNÜŞÜ FARK ETTİ
Olay, Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Marketten dönen eşi, S.C.'yi yatakta hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.