Kayseri’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

EŞİ MARKET DÖNÜŞÜ FARK ETTİ Olay, Erciyesevler Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Marketten dönen eşi, S.C.'yi yatakta hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAYSERİ'DE YAŞLI ADAM YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde prostat kanseri hastası 68 yaşındaki S.C., eşi tarafından yatağında ölü bulundu.