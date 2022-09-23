Haberler Yaşam Videoları Kayseri'de yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Kayseri'de yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu

Kayseri'de yağmurdan korunmaya çalışırken kaybolan çocuk 12 saat sonra bulundu
23.09.2022 15:45 - Son Güncelleme: 23.09.2022 15:46

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:21
Polis kılığına girerek...
Yaşam 02:05
İki servis aracı çarpıştı: 4...
Yaşam 00:29
İETT otobüsleri kaza yaptı:...
Yaşam 03:48
Genç kızın intihar...
Yaşam 01:39
Arnavutköy'de iş yeri...
Yaşam 01:29
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon...
Yaşam 03:43
ATV Haber ekibine çirkin...
Yaşam 00:13
Bursa'da salıncağın zincirine...
Yaşam 00:54
Hz. Yuşa Türbesi’ne büyük...
Yaşam 01:45
Ölüm motosiklet sürerken geldi
Yaşam 00:35
İstanbul'da polise silahlı...
Yaşam 02:33
Tartıştığı arkadaşına...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yağan yağmurdan korunmak için saklandığı yerde kaybolan 12 yaşındaki çocuk, ekiplerin 12 saatlik çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana gelirken Buğdaylı mahallesinde yaşayan A.E. ise yağmurdan korunmak için gördüğü makaraların içine sığındı. A.E.'den bir süre haber alamayan ailesi ise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarının ardından bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmalarda A.E., makaraların arasında bulundu. Ekiplerce ailesine teslim edilen A.E. babasına sarıldı. Çocuğuna sağ olarak kavuşan baba ise, ekiplere teşekkür etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA