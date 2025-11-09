PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de kazaya karışan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin kavşakta karıştığı kazada otomobillerden biri takla atarken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında; U.Y. yönetimindeki 38 AFH 433 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 38 AOT 253 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 AFH 433 plakalı otomobil takla atarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan M.İ.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne, O.Y.'yi ise Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından kazada hasar alan otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgimi inceleme başlatıldı.

