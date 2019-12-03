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Kayseri'de intihar girişimi! Yürekleri ağza getiren görüntü

03.12.2019 18:32

Kayseri'de kızının sevgilisiyle kaçtığını söyleyerek bir inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri güçlükle ikna etti. Kızının eve geri dönmesini isteyen kadın sinir krizi geçirdi.


Kayseri'de sevgilisiyle kaçan kızının geri dönmesi için inşaatın 3. katına çıkan kadını polis ekipleri ikna etti.

Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıkan ve pencereden sarkan 5 çocuk annesi A.A.(49), sevgilisiyle kaçan kızının bulunmasını istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat ikna etmeye çalıştıkları A.A'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını pencereden içeri çekti.

Sinir krizi geçiren kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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