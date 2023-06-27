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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı
27.06.2023 16:30

OTOMATİK OYNAT

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Olay, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Cengiz Topel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 LD 323 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili sardı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Aracın bagaj kısmında bulunan iki adet tüp ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

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