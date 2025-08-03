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Kastamonu’da baraj gölünde boğulan çocuk toprağa verildi

Kastamonu’da serinlemek için Karaçomak Barajı’na giren 16 yaşındaki Ali Sertkaya boğularak hayatını kaybetti. Genç çocuk, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 16 yaşındaki Ali Sertkaya toprağa verildi. Olay, dün Karaçomak Barajı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte Kastamonu Belediyesi Mesire Alanı'na giden Ali Sertkaya, serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan genci fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Sertkaya'nın cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta suyun dibinde buldu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Sertkaya'nın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Candaroğulları Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç çocuk Ahmetdede Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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