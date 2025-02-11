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Kartal’da 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs inşaatta ölü bulundu
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Kartal'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs inşaatta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 20:16 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 20:16

Kartal'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs, bir inşaatın içindeki su birikintisinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre şahsın, arkadaşlarıyla beraber alkol almak için inşaata geldiği ve burada bulunan su dolu çukura düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kartal'da yaşanan olayda iddiaya göre, Çorlu'da yaşayan, memleketi Nevşehir'de arsa alan ve bunu kutlamak için İstanbul'a gelen 35 yaşındaki Müslüm Gedik 4 gün önce kayboldu. Gedik'in ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Olayla ilgili çalışma yürüten polis, Gedik'in son olarak Kartal'da bulunan inşaat halindeki bir binaya girdiğini tespit etti. Binada arama yapan polis ekipleri inşaatın içerisinde bulunan ve içi su dolu olan asansör boşluğunda bir cesedin olduğunu gördü. Ceset, dalgıç yardımıyla su birikintisinden çıkarıldı. Yapılan araştırmada, cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan Müslüm Gedik'e ait olduğu belirlendi. Olayı haber alarak inşaata gelen Gedik'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gedik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polisin yaptığı çalışmalarda, Gedik'in iki arkadaşıyla beraber inşaata alkol almak için girdiği belirlendi. Gedik'in yanında bulunan arkadaşının da ifadesi alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, içtikleri alkolün bitmesi üzerine bir arkadaşlarının büfeden alkol almak için inşaattan ayrıldığı, Müslüm Gedik ile birlikte inşaatta kalan kişinin de uyumaya başlaması üzerine Gedik'in "Ben eve gidiyorum" diyerek inşaattan ayrılmak üzere kalktığı belirlendi. Polis, Müslüm Gedik'in eve gitmek için inşaattan çıktığı esnada alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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