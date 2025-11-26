PODCAST CANLI YAYIN
Kardeşine şaka yaptı gözaltına alındı: O anlar kamerada!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kafede oturan kız kardeşinin kafasına kurusıkı tabancayı dayayarak şaka yapan genç, gözaltına alındı.

KAFEDE TEPKİ ÇEKEN 'ŞAKA': GENÇ KIZIN BAŞINA SİLAH DAYADI

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. 20 yaşındaki M.Ö., arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı şaka amacıyla kız kardeşinin kafasına dayadı. Genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Olay sonrası gençler bir süre daha kafede oturup ardından mekândan ayrıldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi.

POLİS ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla M.Ö. kısa sürede yakalanarak işlemleri için adliyeye sevk edildi. Hem M.Ö. hem de kız kardeşinin savcılık ifadesinde "şakalaştıklarını" söylediği öğrenildi. M.Ö., ifadesinin ardından gözaltına alındı.

