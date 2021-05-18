Haberler Video Yaşam Videoları Karaman’da dini nikahlı eşi tarafından kazayla vuruldu

Karaman’da dini nikahlı eşi tarafından kazayla vuruldu

Karaman’da dini nikahlı eşi tarafından kazayla vuruldu
18.05.2021 00:29
Ana Sayfa 00:32
İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi...
Ana Sayfa 03:34
"Bir nebzede olsa içimize su...
Ana Sayfa 00:22
Berfu Yenenler’den eşine şoke...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 59. bölüm 3....
Ana Sayfa 07:36
Esra Erolda, Yaşar'ın tek...
Ana Sayfa 01:49
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 01:12
Resimli kişilik testi
Ana Sayfa 00:50
Haftanın ilk gününde...
Ana Sayfa 01:30
Güzel sunucu Esra Ceyhan...
Ana Sayfa 03:32
Nezen Germiyen cinayetinde...
Ana Sayfa 05:20
İtirafta bulunmak için neden...
Ana Sayfa 07:05
Memleket Partisi kuruldu!...

Karaman’da bir kişi, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu. 2 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.N (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N, temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi S.L'yi (25) bacağından vurdu.

Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.N. Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan S.L'nin tüfekten çıkan saçmaların atardamarına gelmesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları