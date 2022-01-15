Kar kapıda! Meteoroloji il il sıraladı: Yoğun kar, buzlanma, don olayı, sis ve pus... Hava durumu nasıl olacak?

Son dakika kar yağışı uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE ZİRAİ DON UYARISI: Kuzey iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli kar, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı, yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli
KASTAMONU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yoğun kar, iç kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SİNOP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur, zamanla yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren kıyı illerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli, iç kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
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