Kapalıçarşı'da akılalmaz hırsızlık! Yeni görüntüler ortaya çıktı 31.03.2020 20:15

İstanbul'un en tarihi yerlerinden biri olan Kapalıçarşı'ya gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kuyumcuya girerek iki torba altın çaldı. Hırsızlık olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İki hırsız çatıdan girdikleri tarihi çarşıda 6 saate yakın kaldı.

İstanbul'un en tarihi yerlerinden biri olan Kapalıçarşı'ya gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kuyumcuya girerek iki torba altın çaldı. Hırsızlık olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ÇATIDAN GİRİP 6 SAATE YAKIN KALDILAR

Koronavirüs nedeni ile kapalı olan tarihi Kapalıçarşı'da önceki gece hareketli anlar yaşandı. Hürriyet'in haberine göre 3.500 dükkanın yer aldığı tarihi çarşıya yönelik soygun planını önceden yapan hırsızlar önceki akşam saat 20.30 sıralarında çatıda belirdi. Dakikalar sonra içeri giren iki hırsız, Sami Samiyal S.'ye ait M. Kuyumcu'suna yöneldi. Çarşının içinde 6 saate yakın kalan iki hırsız yeniden çatıya çıktı ve beraberinde getirdikleri halatla aşağı inmeye başladı. Bu sıralarda, hırsızlardan biri 6 metre yüksekten yere düştü.

Bu kişinin yere düşmesinden önce içi altın dolu çanta iki duvar arasındaki boşluğa atıldı. Birinci hırsız çeşitli yerlerinden yaralanırken ikinci kişi halatla sorunsuz bir biçimde indi ve arkadaşı yerden kaldırdı.

ALTIN TORBASINI YERE ATTILAR

Hırsızlardan birinin yere düşme anı ve bağrışı çevrede de duyuldu. Bu esnada, güvenlik görevlileri, bekçiler ve polisler hareketlendi. Kısa sürede başlayan kovalamaca sonrası hırsızlar içi altın dolu torbayı yola atarak kaçtı.

400 BİN DOLAR DA ALDILAR

Edinilen bilgilere göre yerde bulunan torbanın içinde 30 kilo kadar altın çıktı. Hırsızların, altınların yanı sıra kasada bulunan 400 bin doları da aldıkları öğrenildi. İki hırsız, polisin saatler süren çalışması sonrası yakalandı. Bu iki kişiye gözcülük desteği veren üçüncü kişi ise aranıyor.

21 KAPIYI 4 GÖREVLİ KORUYOR

Dünyaca ünlü tarihi çarşıda yaşanan hırsızlık güvenlik zafiyetini de gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre Kapalıçarşı'da toplam 21 giriş kapısı bulunuyor. Şu sıralar kapalı olan çarşıyı geceleri 2 güvenlik görevlisi, bir bekçi ve bir polisin koruduğu öğrenildi. Kapalıçarşı kat maliklerinden Hakan Evin, "40 yıla yakındır bu çarşıdayım böyle bir olay ilk kez yaşanıyor. İlk kez birileri gece yarısı halat kullanarak burada hırsızlık yaptı. Yönetimin burada ciddi zafiyeti söz konusu. Koca çarşıda 21 kapı var ve toplamda 4 kişi gece güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Çarşıda 3.500 dükkân var. Her bir kuyumcudaki altın dahi 100-150 kilodan fazla. Ki Çarşı'da birçok bankanın da şubesi var" dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLEYEMİYOR

Diğer bir Kapalıçarşı kat maliki ise "Ortada çok ciddi bir sorun var. Çarşı'nın güvenliğini sağlayan güvenlik görevlileri, kamera kayıtlarını izleyemiyor. Kamera odasına parmak izi ile giriyor. Bu kayıtları yönetimden biri ve ilgili firmanın yetkilileri takip ediyor. Hırsızlar akşam 20.30 gibi geliyor. Çatıda sensorlar var bunlar devreye giriyor ve kameraları takip eden kişiler bunu fark etmiyor. Ortada ciddi soru işaretleri var" dedi.