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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 14:24 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 14:24

Kahramanmaraş'ta saç ektirmek isteyen şahıs hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Yasin Dibo, saç ekimi için geldiği Gaziantep Özel Hayat Hastanesinde hayatını kaybetti. 2016 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan ve Kahramanmaraş'ta ikamet eden 45 yaşındaki yabancı uyruklu Yasin Dibo, 12 Haziran tarihinde saç ekimi operasyonu için Gaziantep'e geldi. İddiaya göre 5 çocuk babası olan Dibo, sabah saat 09:00 sıralarında Gaziantep'teki Özel Hayat Hastanesi'nde saç ekimi operasyonuna girdi. Ancak Dibo, operasyonun yapıldığı gün bilinmeyen nedenle saat 14:30 civarında hayatını kaybetti. Hastane yönetimi, Dibo'nun hayatını kaybettiğini polise bildirdi. Diğer yandan ailesi ve çocuklarına haber verildi. Dibo'nun cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Acı haberi alan Yasin Dibo'nun yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

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