Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.