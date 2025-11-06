PODCAST CANLI YAYIN
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. B.B. idaresindeki otomobil seyir halindeyken iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı
